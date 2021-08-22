Okul çantası bu yıl 361 liraya doluyor

YÜZ yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değinen sektör temsilcileri, velileri merdivenaltı ve sahte ürünlere karşı uyardı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, yüz yüze eğitim müjdesiyle kırtasiye ürünlerine yönelme olduğunu açıkladı. Okul alışverişinin öğrencilerin motivasyonlarını pozitif yönde etkilediğini belirten Özkal, "Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor. Geçen yıl bu rakam 330 lira idi. Standart okula başlangıç kırtasiye malzemeleri ile dolu bir çantanın 250 lira ve 400 lira arasında olacağını söyleyebiliriz" dedi. Özkal, okulların açılmasının sektöre can suyu olacağını kaydetti.

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