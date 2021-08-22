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Haberler Ekonomi Seferihisar'da icradan satılık zeytinlik

Seferihisar'da icradan satılık zeytinlik

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan 10.252 metrekare zeytinlik mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Seferihisar'da icradan satılık zeytinlik

22.08.2021, 09:28

Mahkeme İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan 10.252 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik için satış kararı verdi. Zeytinliğin Seferihisar şehir merkezinin güney-doğusunda, Turunçluk mevkiinde kaldığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Zeytinliğin satış tarihi olarak 22.09.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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