Mahkeme İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan 10.252 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik için satış kararı verdi. Zeytinliğin Seferihisar şehir merkezinin güney-doğusunda, Turunçluk mevkiinde kaldığı ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Zeytinliğin satış tarihi olarak 22.09.2021 14:00 belirlendi.
Seferihisar'da icradan satılık zeytinlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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