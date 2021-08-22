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Haberler Ekonomi Şirket bilgilerini alan mühendise para cezası

Şirket bilgilerini alan mühendise para cezası

22.8.2021

İŞVERENE ait sır niteliğindeki bilgiyi cep telefonuna indirerek işyerinin sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrandığı öne sürülen mühendis, 150 bin lira ceza ödeyecek. Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesi ile sır niteliğindeki 51 bilgiyi kopyalayan mühendis, bir süre sonra istifa etti. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. İş Mahkemesi; davacı- karşı davalı tarafın cezai şart alacağı talebinin reddine, ihbar tazminatı talebinin kabulüne, davalı- karşı davacının ücret ve yıllık ücretli izin alacağı taleplerinin kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Taraflar bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldırdı, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

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