3600 ek gösterge Meclis’e geliyor

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu ilk kez yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

YENİ TEKLİF SUNULACAK

Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu açıklanacak. Bakanlıkta 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin müzakere süreci yasal takvim gereği dün sona erdi. Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet yeni zam teklifini sunacak. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Buna karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu. Müzakereler Bakan Bilgin başkanlığında dün de sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken müzakere sonucu bugün duyurulacak.



SÖZLESMELI STATÜYE GEÇENE MÜJDE

GEÇİCİ personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı. Sözleşmeli personele ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.



EMEKLILIK DILEKÇELERINI BEKLETIYORLAR

MASADAKİ en kritik başlık olan 3600 ek gösterge konusunda anlaşma sağlandı. Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ek gösterge düzenlemesi ilk defa yazılı bir vaade dönüştü. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi yer alıyor. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen, polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Ek gösterge beklentisi nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurlar emeklilik dilekçesini bekletiyor. Ek göstergede statünün mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede netleştirilecek. Ek gösterge kamuda liyakate göre yükselmeyi de sağlayacak. Düzenlemeyle memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak.

Hazal ATEŞ