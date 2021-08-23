‘Elektrikli skuter’la dagıtım yaygınlasacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ tarafından Haziran ayında İstanbul'da başlatılan "elektrikli skuter"lı posta dağıtım işi kapsamında postacıların 1,5 ayda Türkiye'nin çevresini 2,3 kez dolaşacak kadar hizmet verdiklerini belirterek, "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak." dedi. Bakan Karaismailoğlu, mikro hareketlilik araçlarından "e-skuter"ın dağıtım hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasıyla karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşların daha hızlı şekilde hizmet almasını sağladıklarını ifade etti.