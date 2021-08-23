Son dakika: Memur zammı belli oldu! İşte zamlı memur maaşları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022-2023 yılına ilişkin yapılacak zamları canlı yayında açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz" diyerek enflasyon oranını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

SENDİKALAR 2022'DE YÜZDE 21 ZAM İSTEMİŞTİ

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.