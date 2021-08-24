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Haberler Ekonomi Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı

Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı

Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı

24.8.2021

AMAZON.COM.TR, gıda, içecek, bebek bakım, kişisel sağlık, hijyen, evcil hayvan ürünleri ve daha birçok kategorideki seçili üründe geçerli indirim kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli kampanyayla Amazon Türkiye müşterileri, seçili ürünlerde yapacakları her 100 TL'lik alışverişlerde sepette 20 TL indirim kazanacak. Şirket, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında binlerce üründe indirimler de sunuyor.
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