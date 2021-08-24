Bursa'da icradan satılık daire

Mahkeme Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 102 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binaın blok girişinin demir doğrama kapılı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 19.10.2021 14:30 belirlendi.