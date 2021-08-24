Deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi. Geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu çerçevede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan çalışmanın en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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