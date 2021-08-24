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Haberler Ekonomi Enerji projesine TÜBİTAK desteği

Enerji projesine TÜBİTAK desteği

24.8.2021

YAŞAR Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisinin, TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısına sunduğu proje, desteklenmeye hak kazanan 18 projeden biri oldu. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Bilir ve Dr. Selahattin Umdu'nun buluş sahibi olduğu, "Enerji santrallerinde yüksek sıcaklık ısı depolama sistemi" patentiyle, üniversite sanayi iş birliğinde bir mühendislik firması ile gerçekleştirilen başvuru desteklenmeye hak kazandı.
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