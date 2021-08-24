Gümrüklerde kaçak eşyaya geçit verilmedi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yılın 7 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4,6 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu sürede toplam 2 bin 227 olay ortaya çıkarılırken kaçakçılığa geçit verilmedi. Gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. 738 araca el konulan operasyonlar, Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi. En fazla olay İstanbul'da görüldü.

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