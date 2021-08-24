‘İnşaat maliyetleri artıyor konut fiyatları yükseliyor’

ÜLKEMİZDE Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %53 düşerek 107.785 olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk 7 aydaki konut satışları ise 660.595 oldu. Bu yıl geçen yıla göre satışlarda ciddi bir düşüş gözlemlendiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, malzeme fiyatlarındaki aşırı artışın satışlara darbe vurduğunu söyledi.

KOTA GETİRİLMELİ

SEKTÖRÜN durma noktasına geldiğine dikkat çeken Kahraman, "Aşırı fiyat artışları inşaat sektörünü durma noktasına getirdi. Kentsel dönüşüm projeleri ve sözleşmeler iptal ediliyor. Müteahhitlerin taahhütünü bu şartlarda yerine getirmesi mümkün değil. Kentsel dönüşüm için bekleyen vatandaşlar ise bu fiyatlarla kentsel dönüşüm yapmayacaklarını ifade ediyor. İzmir'de süreç tıkanma noktasına geldi. Zamlar son tüketici olan vatandaşa yansıyor. Geliri düşük seviyedeki vatandaşlarımızın ev sahibi olma ihtimali epey zor hale geldi. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız girişimlerin hayata geçmesi ile fiyatlarda gevşeme olacaktır. Özelikle demir ve çimento gibi hammadde statüsündeki ürünlerde ihracata kota gelmesi gerekiyor" dedi.

MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, %42,48'lik artışın reel sektörde çok daha fazla olduğunu kaydetti. Kahraman şunları söyledi: "Sektörü olumsuz etkileyen bu durumun düzelmesi için Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduk."