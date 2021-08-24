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Haberler Ekonomi Kamuya 6 bin 351 işçi alınacak

Kamuya 6 bin 351 işçi alınacak

24.8.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına güvenlik, temizlik elemanları başta olmak üzere 4 bin 346 işçi alınacağını duyurdu. Devlet Su İşleri de dünkü Resmi Gazeteye verdiği ilanda eleman açığını karşılamak için 2 bin 5 kişi alınacağını ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanlığına iş başvuruları 27 Ağustos'ta sona erecek.
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