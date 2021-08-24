Kırkağaç kavununda 30 bin ton rekolte bekleniyor

MANİSA'NIN deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı. 2008'de coğrafi işaret alarak patentli ve etiketli satışına başlanan Kırkağaç kavununda bu yıl 30 bin tonluk rekolte bekleniyor. Rekoltede yarı yarıya düşüş beklendiğini belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, üreticilere organik ürün sunmak için ata tohumunu tercih ettiklerini, hibrit tohum kullanmadıklarını söyledi. Özarı, "Kırkağaç kavunu Türkiye'nin her yerinde ekiliyor ama ilçemizdeki tat olmuyor" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK