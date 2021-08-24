Turizmcilerden çağrı: Rezervasyonlarınızı iptal etmeyin

PANDEMİ nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ve aşılama çalışmalarının ardından hareketlenmeye başlayan turizm sektörü yangın felaketleri nedeniyle yeniden zor durumda. Beklentilerini tam anlamıyla karşılayamayan turizm sektörü, rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kaldı.

YANGINLARDA önemli can ve mal kayıpları da yaşanırken sektör temsilcileri destek çağrısında bulundu.

Bodrum Turistik İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, rezervasyon iptalleri nedeniyle % 20'lere varan bir düşüş yaşandığını söyledi. Yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmemesi çağrısında bulunan Dengiz, "Turizmciler tatil sezonunu Temmuz ayında açabildi. Uzun bir aradan sonra oteller ve sahiller tekrar doldu. Kurban Bayramı'nda oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Rahat bir nefes alan sektörü, bu kez yangınlar vurdu. Yangınladan etkilenen turizm bölgelerinde tatil yapanların sayısında yüzde 20'lere varan bir düşüş yaşandı" dedi.

YARALAR SARILIYOR

DENGİZ, BODER ve turizm sektörü paydaşları olarak, bu üzücü olayların tekrarlanmaması için harekete geçtiklerini söyledi. Dengiz, "Devlet ve yerel yönetimler tüm olanaklarıyla yaraların sarılması için çalışıyor. Bugünleri atlatacağız" diye konuştu.