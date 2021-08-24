Sektörün en genç markalarından olan Erkunt Traktör, 6 yılda pazarda 31 marka arasında 3'üncü sıraya yükseldi. Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, "2003'te, ilk yerli tasarım traktörü üretme heyecanıyla yola çıktık. Eylül 2004'te ilk Erkunt'u, ilk yerli tasarım traktörü Türk çiftçisiyle buluşturduk. O yıllarda etrafımızda başarılı olabileceğimize, inanmayanlar vardı. Biz bu yola öncelikle Türk çiftçisini ve ihtiyaçlarını iyi anladığımıza, sonra Türk insanının sağduyusuna, memlekete olan inancına güvenerek çıktık. 6 yılda Erkunt markası pazarda 31 marka arasından 3'üncü sıraya yükseldi" dedi. Artık şirketler için sadece kâr maksimizasyonunun hedeflendiği günlerin geride kaldığını hatırlatan Saylan, "Yeni dünya düzeninde şirketlerin kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir 'kazan-kazan' ilişkisi kurulması beklenmekte" dedi.

AR-GE ÇOK ÖNEMLİ

Saylan şöyle konuştu: "Paydaşlarının beklentilerini değerlendirmeden geleceğe yatırım yapan, yalnızca ekonomik sürdürülebilirliğe odaklanan işletmelerin rekabet gücünü koruması mümkün değil. Ülke ihtiyaçlarını karşılayacak gıdayı üretmemiz, topraklarımızı korumamız, çiftçimizi üretime teşvik edecek çözüm yollarıyla buluşturmamız gerekiyor. Türkiye yerli üretimle büyüyecek. Sorunların çözülmesi için kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi önem taşıyor."