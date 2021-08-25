93 milyonluk nakdi sosyal destek sağlandı

AILE ve sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 nakdi sosyal yardım programıyla yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Yanık, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11,3 milyon liralık ödeme yapacaklarını ifade etti. Ödemeler 28 Ağustos'a kadar tamamlanacak.

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