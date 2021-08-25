Borsadaki şirketlerden 78.2 milyar kar

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,9 artarak 78 milyar 246 milyon liraya yükseldi. Borsa şirketlerinden 85'i kar, 12'si zarar açıkladı. Ereğli Demir Çelik, 5 milyar 801 milyon lira ile en fazla kar elde şirket oldu.

DİĞER