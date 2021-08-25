‘Kalitesiz kahveyi ucuz fiyatla satanlar türedi’

İZMİR Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, "Brezilya'da olumsuz hava fiyatları arttırdı. Kahve hakkında hiç bilgisi olmayan satıcılar türedi. Bu kişiler kalitesi düşük kahveyi piyasanın yarı fiyatına satıyor. İşini layıkıyla yapan zorda kalıyor" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR