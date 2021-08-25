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Haberler Ekonomi Kırıkkale'de icradan satılık daire

Kırıkkale'de icradan satılık daire

Kırıkkale'de bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa sunuldu. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Kırıkkale'de icradan satılık daire

25.08.2021, 10:30

Kırıkkale'nin Merkez ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dairenin Kuzey- Doğu cepheli olduğu ve 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 28.10.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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