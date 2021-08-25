Memura yeni sosyal haklar

Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanan toplu sözleşmeye maaş, aylık artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Kamuda çalışan öğretmenden hemşireye bütün meslek gruplarında ek ücretten yardımlara kadar birçok başlıkta önemli iyileştirmeler yapıldı. Aile bütçesi arttı, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 lira oldu. Hemşire ücretlerinde ilave 300 lira artış yapılırken, emekliye ödenen 2 bin 437 lira tazminat tutarı 2 bin 559 liraya çıktı. KİT personeline lojman kirasında yüzde 15 indirim yapıldı, acil serviste röntgen, laboratuvarda çalışanların nöbet ücreti yüzde 50 zamlandı. Eğitime hazırlık ödeneği 1325 liraya yükseldi, öğretmene tatil günlerinde de ek ders ücreti ödenecek. Orman yangınına katılanlara her uçuş için 190 lira yangın tazminatı verilecek.

Sözleşmeli çalışanların 3+1'e geçirilmesi için çalışma başlatılırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde havacılık tazminatları yüzde 50 oranında artırıldı. Din görevlilerinin ek ödeme oranları da 5 puan yükseltildi.

HAZAL ATEŞ