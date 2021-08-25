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Haberler Ekonomi TMO mısır satışlarına başlayacak

TMO mısır satışlarına başlayacak

TMO mısır satışlarına başlayacak

25.8.2021

TOPRAK Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istediklerini belirterek, "Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız." dedi. Güldal, hububat piyasalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
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