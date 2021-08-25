TMO mısır satışlarına başlayacak

TOPRAK Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istediklerini belirterek, "Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız." dedi. Güldal, hububat piyasalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
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