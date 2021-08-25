Yapay zekada en az 50 bin kişi çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanlığınca Gebze Bilişim Vadisi'nde ortaklaşa düzenlenen programda Türkiye'nin beş yıllık ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomi üzerinde internet devriminden bile daha büyük bir etki oluşturacağı öngörülüyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kısıtları, iletişim ve yapay zeka uygulamalarının kullanımını katbekat artırdı." diye konuştu.

Yakın gelecekte yapay zekaya sahip teknolojilerin ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olacağına ifade eden Sanayi Bakanı Varank şunları söyledi: "2020'de dünya genelindeki yapay zeka harcamaları yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü en az 2 katına çıkacak. Tabii bu teknolojilerin hayatımıza daha yaygın bir şekilde girmesiyle bazı işlere ve hizmetlere duyulan ihtiyaçlar da giderek azalacak."

İLK 20'DE OLACAĞIZ

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçenlerde bir muhalefet milletvekili bana bir soru önergesi göndermiş. 'Yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz?' diye bir soru sormuş. Böyle bir eksik bakış açısı olabilir mi? Kaybolan işlerin yerini kreatif ve bilgi gerektiren çok daha fazla işlerin alacağını göz ardı ediyor. 2025'te yapay zeka teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20'de yer almasını amaçlıyoruz. Bunun birinci şartı yapay zekada nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. Bunun için çok önemli tedbirler aldık. 2025'te bu alandaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz."

6 ÖNCELIGIMIZ VAR

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da törende yaptığı konuşmada, "Bu vizyonu hayata geçirmek üzere 6 stratejik önceliğimiz altında 24 amaç ve 119 tedbirimiz var. Özellikle adil, vicdanlı ve insanlık yararına bir yapay zekanın oluşturulmasını önemsiyoruz. Dokümanımızın vizyonunu 'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN ERTAŞ