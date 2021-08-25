Yapılandırmaya rekor başvuru

MILYONLARCA vatandaşa, işletmeye rahat nefes aldıran yapılandırma başvuruları sürerken, vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin başvuru geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre bugüne kadar 69.1 milyar lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2.9 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Yetkililer vatandaşlara son günü beklemeden başvurularını yapmaları, salgın nedeniyle elektronik ortamı kullanmaları çağrısı yaptı. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırmasına ilişkin başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

Yasa kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. Ayrıca, ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların ilk taksit ve peşin ödemeleri için verilen süre de 30 Eylül'de doluyor.

HAZAL ATEŞ