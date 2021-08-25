Yurt dışı müteahhitlikte Türkiye dünya üçüncüsü

ULUSLARARASI inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) tarafından duyurulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesine bu yıl 40 Türk şirketi girdi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da listede ilk üçte yer almayı başardıklarını bildirdi. Listede Çin 78 firma ile ilk sırada, ABD 41 firma ile ikinci sırada yer aldı.

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