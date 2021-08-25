  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yurt dışı müteahhitlikte Türkiye dünya üçüncüsü

Yurt dışı müteahhitlikte Türkiye dünya üçüncüsü

25.8.2021

ULUSLARARASI inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) tarafından duyurulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesine bu yıl 40 Türk şirketi girdi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da listede ilk üçte yer almayı başardıklarını bildirdi. Listede Çin 78 firma ile ilk sırada, ABD 41 firma ile ikinci sırada yer aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yurt dışı müteahhitlikte Türkiye dünya üçüncüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.