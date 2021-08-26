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Haberler Ekonomi Bakan Elvan'dan ekonomi brifingi: “Büyüme beklentimiz yıl sonunda yüzde 9.5”

Bakan Elvan'dan ekonomi brifingi: “Büyüme beklentimiz yıl sonunda yüzde 9.5”

Bakan Elvan'dan ekonomi brifingi: “Büyüme beklentimiz yıl sonunda yüzde 9.5”

26.8.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanlarına ve MKYK üyelerine ekonomi brifingi verdi. Elvan, yıl sonunda yüzde 9.5 büyüme beklediklerini ifade etti. TÜRKİYE ekonomisinin toparlanma içerisine girdiğini söyleyen Elvan, sanayide çarkların yeniden dönmeye başladığını belirtti. Vatandaşların da normalleşme ile birlikte harcama yapmaya başladığını taleplerin artmasıyla beraber ekonominin canlandığını dile getiren Elvan, Türkiye'nin sağlıklı büyüdüğüne vurgu yaptı. Elvan, "Başta makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor, üretim kapasitemizi güçlü bir şekilde destekliyor. 2021'in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Büyüme ve yatırım eğilimi 3. çeyrekte de sürecek" dedi.

■ EDA IŞIK / ANKARA

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