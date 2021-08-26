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Haberler Ekonomi Çip fiyatlarına yüzde 20 zam

Çip fiyatlarına yüzde 20 zam

26.8.2021

KÜRESEL çip kıtlığı otomotivden elektroniğe birçok sektörde güçlü talebe rağmen üreticiler için sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Tayvanlı TSMC, Çin medyasında yer alan iddialara göre tüm ürünlerinde yüzde 20 zam yapma kararı aldı ve kararın halihazırda verilmiş siparişlere de uygulanacağını açıkladı. Bazı kaynaklar ise ürün fiyatlarındaki artış kararının 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren geçerli olacağını aktarıyor.
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