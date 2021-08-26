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Haberler Ekonomi Emlak Katılım hızlı büyümeyi sürdürdü

Emlak Katılım hızlı büyümeyi sürdürdü

26.8.2021

EMLAK Katılım, istikrarlı büyüme rakamlarını 2021 yılı ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Emlak Katılım 2021'in ilk 6 ayında 15 şube daha açarak toplamda 65 şube olurken, personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırarak 1.022 kişiye ulaştırdı. Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin gücüne güç katmak için finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Bankamız 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı" dedi.
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