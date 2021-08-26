İstanbul Havalimanı ‘sıfır emisyon’ taahhüt ediyor

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) başlattığı ve 238 havalimanının yer aldığı 2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2 Emisyonu" taahhüdüne katıldı. İstanbul Havalimanı, böylece protokole katılmış oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İGA olarak gelecek nesillere karşı önemli bir sorumlulukları bulunduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

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