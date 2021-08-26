Memura sosyal yardım ödemeleri de yükseldi

MEMUR ve memur emeklisine maaş zammıyla birlikte yardım kalemlerinde de artış yapıldı. Eş yardımı ödeneği 429 lira, çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94 lira, 6 yaş üstü için 47 lira oldu. Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için 600 lira olarak uygulanmaya devam edecek. En düşük memur maaşı aile yardımı dâhil 5 bin 125 liraya çıkarken, ortalama memur maaşı 6 bin 144 liraya yükseldi.

TAZMINATLAR DA YÜKSELECEK

Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memur ve emeklileri gelecek yıl maaşlarını yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zamlı alacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin statülerinin belirlenmesine ilişkin başlıklar da sözleşmede yer aldı. Tebliğde her iki düzenleme için 2022 yılı öngörüldü. Buna göre emekli olacaklara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artacak. Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel de bu kapsama alındı.

EK DERS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödemeler maaş zammı miktarında artırılacak. (2022 Ocak ayı için yüzde 5 oranında). Bu yıl Temmuz ayı itibariyle aile yardımı ödeneği eş ve çocuklar için 408.67 lira, her bir çocuk için 44.94 lira hesaplanırken, gelecek yıl bu tutar 429.1 lira, her bir çocuk için de 47.19 lira olacak. Altı yaş üstü çocuk yardımı 44 liradan 47 liraya çıktı. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1793 lira oldu. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 2 ila 5 arasında artış yapıldı.

2002'DEN BU YANA YÜZDE 100 ARTIŞ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Aralık 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşı Temmuz 2021 itibariyle yüzde 1145 nominal, yüzde 100 reel artışla 4 bin 881 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile birlikte 2022 yılı Ocak ayında da bu tutar 5125 liraya çıkacak. Aynı dönemde 578 lira olan ortalama memur maaşı yüzde 913 nominal, yüzde 63 reel artışla 6144 liraya, 377 lira olan en düşük memur emekli aylığı nominal yüzde 769, reel yüzde 40 artışla 3 bin 276 liraya çıktı.

MEMUR EMEKLİSİNE OCAK'TA EN AZ 3.512 TL

TOPLU sözleşmeyle birlikte memurların yanı sıra memur emeklilerinin de yeni maaşları belirlendi. Maaşlara 2022'nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 7, 2023'te ise ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa maaşlara yansıtılacak. Merkez Bankası 2021 için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 7.21'ye ulaşacak. Böylece 3 bin 276 lira olan en düşük emekli memur aylığı da Ocak'ta 3 bin 512 liraya çıkacak. Enflasyon farkı olmazsa en düşük aylık 3 bin 439 lira olacak.

HAZAL ATEŞ