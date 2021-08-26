Metalde sözleşme görüşmesi Eylül'de

TÜRK Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi Eylül ayında başlayacak. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci 60 gün sürecek. Türk Metal, sözleşme yılının ilk altı ayı için yüzde 29,57, ikinci altı ayı için enflasyon oranında zam talebinde bulundu.

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