Muş'ta icradan satılık dükkan

Mahkeme Muş'un Merkez ilçesinde bulunan 127,39 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın Muş-Bitlis çevre yoluna üçüncü parsel konumunda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 13.10.2021 10:30 belirlendi.