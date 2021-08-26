Nevşehir'de icradan satılık daire

Mahkeme Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan 135 metrekare, 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin Nevşehir-Ürgüp karayoluna yaklaşık 0,5 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 21.10.2021 14:00 belirlendi.