PttJETON konforlu konferans sağlıyor

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yerli video konferans platformu PttJETON, kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle konforlu ve güvenli konferans ortamı sağlıyor. Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen PttJETON, ilk olarak PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yönetici personelle yapılan video konferansta kullanıldı. Uygulamanın yaygınlaşacağı bildirildi.

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