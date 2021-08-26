Sayfiyede emlak fiyatları katlandı

PANDEMİ ve deprem nedeniyle müstakil konutlara geçmek isteyen vatandaşlar, özellikle Çeşme, Urla ve Seferihisar bölgelerinde arsa ve emlak fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Remax Best Karşıyaka Gayrimenkul Danışmanı Murat Aytek, özellikle deniz kenarı, bahçeli ve az katlı konutların ilgi gördüğünü belirterek, bölgenin kent merkezine yakın olması nedeniyle de tercih edildiğini söyledi. Arsa ve konut fiyatlarının sayfiye yerlerinde son bir yıl içinde neredeyse 2 katına yükseldiğini ve talebe uygun arsa bulmakta zorlandıklarını dile getiren Aytek, "Deprem talebi iyiden iyiye artırdı. Öte yandan İstanbul ve Ankara'dan bölgeye ilgi de sürüyor. İzmir - İstanbul otoyolu ve evden çalışma sistemi de fiyatların katlanmasında etkili oldu" diye konuştu. Aytek, her dönem olduğu gibi bu dönemde de gayrimenkule yatırım yapmanın uzun vadede, hem güvenli, hem de karlı bir yatırım olacağını ifade etti.

■ TOLGA TEKİN