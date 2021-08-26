Sektörel güven endeksleri arttı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustosta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı. Hizmet sektörü güven endeksi 116,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 110,3'e ulaştı. Perakende ticaret iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksinde yüzde 1,4 azalma kaydedildi.

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