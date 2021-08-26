Türkiye yerli üretimle büyüyecek

Traktör sektörünün en genç markalarından biri olduklarına dikkat çeken Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, "2003 yılında, ilk yerli tasarım traktörü üretme heyecanıyla yola çıktık. Bir yıl kadar süren çalışmaların ardından Eylül 2004'te ilk Erkunt'u, ilk yerli tasarım traktörü Türk çiftçisiyle buluşturduk" dedi.

"O yıllarda etrafımızda başarılı olabileceğimize, bir Türk markasını çiftçimizin kullanabileceğine inanmayanlar vardı" ifadesini kullanan Saylan, "Biz bu yola öncelikle Türk çiftçisini ve ihtiyaçlarını iyi anladığımıza, sonra Türk insanının sağduyusuna, memleketine olan inancına güvenerek çıktık. 6 yıl içinde çiftçimizin de büyük desteğiyle Erkunt markası pazarda 31 marka arasından 3'üncü sıraya yükseldi" dedi.

STANDART YÜKSELTİLMELİ

Artık şirketler için sadece kâr maksimizasyonunun hedeflendiği günlerin geride kaldığını hatırlatan Tolga Saylan, "Yeni dünya düzeninde şirketlerin kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir "kazan-kazan" ilişkisi kurulması beklenmektedir. Artık, şirketlerin sadece şirket ortaklarına karşı değil, tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak gıdayı üretmemiz, topraklarımızı korumamız, çiftçimizi ise üretime teşvik edecek çözüm yollarıyla buluşturmamız gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin yerli üretimle büyüyeceğini belirten Saylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarımda sektörel sorunların çözülmesi için kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi önem taşıyor. Sürdürülebilir üretime öncelik verdik."

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İKİNCİ ŞİRKETİZ

İhracatı arttırmanın zor ama bir o kadar da keyifli olduğunu dile getiren Saylan, ilk yurt dışı traktör satışlarını Bulgaristan'a yaptıklarını söyledi. Saylan, "Tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan traktörleri 2007 yılında ihraç etmeye başladık. İhracat markamız olan ArmaTrac, bugün aralarında İngiltere, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 33 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında Türkiye'de 'en çok ihracat yapan traktör firmaları' arasında 2'nci sırada yer aldık. Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici. Firmamız, her geçen sene ihracat rakamlarını yükseltiyor" dedi.

TOLGA TEKİN