Güvenli okul alışverişi Özdilek’te

OKULA dönüş sürecinde öğrenci ve ebeveynlerin heyecanına her yıl olduğu gibi bu yıl da ortak olan Özdilek, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tüm okul ihtiyaçlarını misafirlerine sunuyor. Yeni eğitim öğretim haftasıyla başlayan ve tüm sezon devam eden kırtasiye alışverişlerine özel kampanyalar ve taksit imkanları, binlerce kırtasiye ürününde kullanıcılarını bekliyor. 26 Ağustos - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında ayrıca Özdileklerden tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri kırtasiye ve kitap alışverişlerine 25 TL indirim kuponu da hediye olarak veriliyor. Kazanılan indirim kuponları 30 Eylül 2021'e kadar yine kırtasiye ve kitap alışverişlerinde kullanılabiliyor. Kırtasiyede en güvenli noktalardan biri olan Özdileklerde, a'dan z'ye tüm ürünler bulunabiliyor. Özdilek'in çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da da tüm kırtasiye malzemeleri, konforlu okul çantaları, lisanslı ürünler ve kalem çantaları gibi pek çok ürün beğeniye sunuluyor.

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