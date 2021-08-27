İki hızlı tren hattı açılıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül tarihinde iki önemli yüksek hızlı tren hattının açılışını yapacak. Ankara- Sivas hızlı tren hattı ile iki kent arasındaki seyahat süresi 2 saate, Konya Karaman hattı ile iki kent arası seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.
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