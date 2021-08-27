"IMF ile imzalanan özel bir anlaşma yok"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF tarafından sağlanan özel çekme hakkına (SDR) ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, IMF ile imzalanan bir anlaşma olmadığını ve IMF ile herhangi bir program ilişkisine girilmediğini bildirdi. Açıklamada SDR tahsisatlarının, ülkelerin kota payları oranında yapıldığı bilgisi verilerek, Türkiye'nin payının 6.3 milyar dolar olduğu belirtildi.

TÜM ÜYE ÜLKELERE

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. 190 ülkeye tahsisat yapıldı" denildi.