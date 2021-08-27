İNGİLTERE'DE araç üretimi Temmuz ayında 1956'dan bu yana görülen en düşük seviyeye inerek son 65 yılın dibini gördü. Çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve Covid-19 nedeniyle uygulanan karantinaların etkisi ile Temmuz ayında İngiltere'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 düşüşle 53 bin 438 araç üretilebildi.
İngiltere'de araç üretimi 65 yılın en düşüğünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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