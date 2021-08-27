İngiltere’de araç üretimi 65 yılın en düşüğünde

İNGİLTERE'DE araç üretimi Temmuz ayında 1956'dan bu yana görülen en düşük seviyeye inerek son 65 yılın dibini gördü. Çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve Covid-19 nedeniyle uygulanan karantinaların etkisi ile Temmuz ayında İngiltere'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 düşüşle 53 bin 438 araç üretilebildi.

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