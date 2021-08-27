‘İzmir’de tekstil ihracatı yükseldi’

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, pandeminin ilk aylarından itibaren, İzmir'in ihracat payının özellikle tekstil sektöründe arttığını belirterek, sürdürülebilir ihracat için AB Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini söyledi. İZTO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında online olarak yapıldı. Özgener, "İhracattaki artış İzmir'in rekabetçiliğine hem istihdam, hem de ekonomik büyüklük olarak önemli bir katkı sağlayacak. Turizm gelirlerinin toparlanması, yıllık cari açığı düşürecek" dedi.

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