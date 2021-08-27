Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre 20 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde altın rezervleri, 643 milyon dolar artarak 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.
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