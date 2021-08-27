Sanayide tramvay isyanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli tramvay hattını İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden (İAOSB) geçirmesinin bölgedeki üretime darbe vuracağına yönelik Yeni Asır'da yayınlanan haberin ardından bölgenin ve ülkenin büyük firmaları tepkilerini dile getirdi. Yeni Asır'a konuşan sanayiciler, tramvayın sanayi bölgesine çok büyük zarar vereceğini hatta bazı fabrikaların bu süreçte kapanma noktasına geleceğini söyledi.

Hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı ağır sanayi bölgesinden tramvay hattı geçmesine bir anlam veremediklerini belirten işadamları, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Yeni Asır'a açıklama yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, tramvayın sanayi bölgesine hiçbir zararının olmayacağını aksine bölge çalışanları açısından fayda sağlayacağını ve servis yükünü azaltacağını savundu.

FİRMA SAHİPLERİ MAĞDUR OLDUKLARINI SÖYLÜYOR

TIR'LAR NASIL GİRİŞ ÇIKIŞ YAPACAK? EBSO ESKİ BAŞKANI TAMER TAŞKIN: Keşke bu tramvay bölgenin etrafından geçseydi. Çünkü oralarda yerleşim yerleri var. Tramvayın sanayinin tam ortasından geçmesi nedeniyle inşaat sürecinde yollar kapanacak. Bir fabrikaya günde 10 tane TIR giriyor. Ayrıca inşaat sürecinde şimdi kapanan yola kapısı olan fabrikalar ne yapacak? Fabrikalara malzemeler nasıl gelecek TIR'lar nasıl giriş çıkış yapacak?

TRAMVAYA DEĞİL GÜZERGAHA KARŞIYIZ MELİH DİRİN (DİRİNLER MAKİNE): İAOSB'nin kalbine yapılacak olan bu hat tüm fabrikaları olumsuz etkiledi. Taşıma işlemleri normalin 3 katı zamanda yapılıyor. Konteyner ve büyük araçlarla taşınma imkansız hale geldi. Mesai giriş çıkışlarında trafik duruyor. Tramvaya karşı değiliz. Güzergahın yanlış olduğunu söylüyoruz.

1 HAFTA TIR GİRMEZSE BATARIZ NİHAT DİRİN (LUPAMAT KOMPRESÖR): Bizim fabrikamız ara sokakta. Her gün 8-10 tane TIR giriş çıkış yaparken zorlanıyor. Diğer fabrikalar da aynı durumda. Şimdi yolumuzu tamamen kapattılar. İşimiz çok zor. Planlama yok. Yollar 15 gün önce kazıldı kapandı ama hiçbir faaliyet yok. En acısı bu hızla giderse 2022'nin sonunda bitmez. Tramvay acil ihtiyaç olan yerlere yapılsın. 1 hafta fabrikaya TIR girmesin batarız.

GEREKSİZ BİR YATIRIM CENK KARACE (TOLKAR MAKİNE): Atatürk Organize için tramvay bence çok acil ihtiyaç olan bir şey değil. Gereksiz bir yatırım. Daha acil ihtiyacı olan yerlere yapılabilirdi. Burada şu anda büyük bir kaos var. Bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Gerekirse makine parkurunu iki katına çıkarsınlar.

9 AYDA BİTİRME SÖZÜ ALDIK İAOSB BAŞKANI HİLMİ UĞURTAŞ: Tramvayın yapılması için 5 yıl mücadele ettik. Birkaçı dışında tüm sanayiciler tramvay istiyor. Biz burada tramvaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Çünkü bölgede 50 bin çalışanımız var. İzmir Büyükşehir talebimizi uygun gördü. 9 ayda biteceği sözünü verdiler. Servis yükü de böylece ortadan kalkacak. Tramvay hiçbir sanayicinin işini engellemedi. Benim hiçbir mağduriyetim yok. Çağdaş ulaşıma karşı çıkanları anlamıyorum.

ASIL İHTİYACI OLAN YERE YAPILSIN BAYRAM TALAY (MEBA REKLAM SANAYİ): Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. TIR giriş çıkışlarında sıkıntı yaşanıyor. Çalışanlara zaten servis araçları hizmet veriyor. Burası yerleşim yeri değil. Tramvayı kim kullanacak? Bunun mantığını anlamak mümkün değil? Tramvay asıl ihtiyacı olan semtlere gitmeli hala otogara raylı ulaşım yok. Öncelik buraya verilmeli. Vizyonsuzluk öngörüsüzlük yüzünden İzmir'in trafik sorunu maalesef bir türlü çözülemiyor.

FAYDASI DEĞİL ZARARI OLUR BÜLENT TERCAN (TERBAY MAKİNE): Tramvay, sanayi bölgesini felç edecek. Maalesef sanayi üretimi İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin birinci gündemi olamadı. Sanayide binlerce işçi, mühendis çalışıyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İzmir için çok önemli bir yere sahip. Tramvay yaparak sanayiciye destek olunmaz. Trafik yükü zaten çok fazla olan sanayi bölgesinin yollarının tramvay hattı ile kapatılması bölgeye faydadan çok zarar getirecek. Başkan Soyer, bisiklete verdiği değeri sanayiciye vermiyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANSIN İBRAHİM YILDIZ (CEBİR MAKİNE): Tramvay burada TIR'ları beklemek zorunda kalacak ya da tramvay bekleyecek. Servis yükünü hafifletebilir. Karar verilmiş bundan sonra "dur" demenin bir anlamı yok. En kısa sürede bitirsinler.

TRAFİK ŞİMDİDEN FELÇ OLDU MEHMET ATİK (ATİK METAL): Eğer karar verilmişse bir an önce tamamlanmalı. Gerekirse sabah akşam 24 saat çalışarak bitirilmeli. Çünkü daha şimdiden trafik felç. Sanayiciler bu zor durumdan kurtarılmalı.

TOLGA TEKİN