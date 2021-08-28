Arsa üretilmezse rakamlar daha da artar

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'ın 2021 ilk çeyrek sonuçlarına göre dünyadaki 150 kent içinde konut fiyatları en çok artan şehir olmasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. Son 12 ayda dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 33.9 ile İzmir olurken bunun nedenleri aranmaya başlandı.

GÖREV BELEDİYELERDE

Yeni Asır, konuyu sektörün önde gelen isimlerinden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Başkanı Mesut Güleroğlu'yla konuştu. İki isim de kentteki arsa üretme sıkıntısının devam etmesi halinde konut fiyatlarının daha da yükseleceğine vurgu yaptı. İnşaat sektöründe yatırımları olan Milletvekili Necip Nasır, bu hızlı yükselişin sebeninin yerel yönetimlerin kentte planlama yapıp arsa üretememesi olduğunu ifade etti.

Bu nedenle arsa paylarının İzmir'de çok yüksek noktalara çıktığını ifade eden Nasır, "Buna maliyetler de eklenince İzmir uçtu. Konu bu kadar basit" dedi. Bu artıştaki ikinci sebebin ise, 30 Ekim depreminin oluşturduğu travmalar yüzünden vatandaşların daha sağlıklı binalara yönelmesi olduğunu vurgulayan Nasır, "Kentimize en fazla göç İstanbul'dan. Onların da oluşturduğu talepten kaynaklı bir yükseliş var" diye konuştu.

ADA BAZINDA DÖNÜŞÜM

Arsa üretilememesinin tek sebebinin yerel yönetimlerin plan yapmamasından kaynaklandığını ifade eden Nasır, "Dönüşümle birlikte sağlıklı konutlar oluşacak ve fiyatlar bu kadar uçmayacak. Planlama yapılır ve arsa da üretilirse fiyatlar düşer. Yerel yönetimler İzmir'de ekonominin çarklarını döndürecek adımları atmıyor" ifadelerini kullandı. İzmir'deki bu yükselişin ana sebebinin arsa yaratılamaması olduğunu doğrulayan Oda Başkanı Güleroğlu, "İzmir'de arsa üretimi yok. Bunun için hem yerel hem de hükümetin çalışması gerekiyor. Şimdi dışarıdan gelen bir müteahhit bana diyor ki, '300 dairelik bir yer bul'. Mümkün değil, İzmir'de böyle bir şey. Ancak Torbalı Ayrancılar'a gönderiyoruz ancak insanlar merkezde istiyor. Bir an önce arsa üretilmesi lazım. Özellikle İnciraltı'nın planlarının bir an önce hazırlanması lazım" dedi

22 MLYONLUK YER 77 MLYONA SATILDI

İZMİR'DEKİ ev fiyatların artmasının Çeşme ve Alaçatı bölgesinin çok revaçta olmasından da kaynaklandığını dile getiren Güleroğlu, şöyle devam etti: "Çünkü oradaki arsa metrekare birim fiyatları bir yılda 2 kat 3 kat yükseldi. TOKİ'nin yapmış olduğu ihaleler var. Geçen yıl 22 milyon lira muhammen bedelle ihalesi yapılan yere 77 milyon liraya alıcı çıktı. Arsaları 2-3 katına satıldığı için dünyanın konut fiyatları en hızlı yükselen kenti olduk."

ERHAN GÜLENÇ