‘Bin 890 ton altın rezervine sahibiz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de varlığı tespit edilen mevcutta bin 890 ton altın rezervi bulunduğunu belirterek, "Yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmamış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton" ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Dönmez, bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'nin mevcut altın potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu söyleyen Dönmez, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" dedi.

DETAYLI ARAMALARLA

Bakan Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmamış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerve ilişkin ise, "Potansiyel rezerv olarak kabul edilmekte ve Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur" yanıtını verdi. Dönmez, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'de 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ARANIYOR

BAKAN Dönmez, maden arama safhasında 2020 yılı nisan-aralık döneminde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Kırşehir ve Samsun illerinde, 2021 yılında Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirterek, "205 adet arama, 27 adet işletme ruhsatı iptal edilmiştir" diye konuştu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK