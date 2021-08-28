TARIM ve Orman Bakanlığı Denizli'de dev yatırımları hayata geçiriyor. Bozkurt'ta Cumali Suni Besleme Tesisinin yapımı tamamlandı. Tesis sayesinde 5 bin 480 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; tesisle çiftçilerin kuraklıktan zarar görmesinin önüne geçeceklerini söyledi.
■ SEBAHATTİN ALP
Denizli’ye yeni sulama tesisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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