  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Denizli’ye yeni sulama tesisi

Denizli’ye yeni sulama tesisi

28.8.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı Denizli'de dev yatırımları hayata geçiriyor. Bozkurt'ta Cumali Suni Besleme Tesisinin yapımı tamamlandı. Tesis sayesinde 5 bin 480 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; tesisle çiftçilerin kuraklıktan zarar görmesinin önüne geçeceklerini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’ye yeni sulama tesisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.