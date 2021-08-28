  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde

28.8.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine ekonomik güven endeksi Temmuzda 100,1 iken Ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu 39 ayın en yüksek değeri oldu. Artış, imalat sanayisi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.