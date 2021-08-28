Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine ekonomik güven endeksi Temmuzda 100,1 iken Ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu 39 ayın en yüksek değeri oldu. Artış, imalat sanayisi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı

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