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Haberler Ekonomi ES Group, İskele-3 Rıhtım Güçlendirme projesini bitirdi

ES Group, İskele-3 Rıhtım Güçlendirme projesini bitirdi

28.8.2021

Socar Petkim ve ES Group iş ortaklığıyla 2019 yılının sonlarına doğru çalışmalarına başlanan İskele-3 Rıhtım Güçlendirme Projesi pandemi şartları nedeni ile yaşanan duraklamalara rağmen planlandığı tarihte başarı ile tamamlandı. ES Group'un üstlendiği projede, Petkim'in 1970'li yıllarda inşa edilen İskele-3 projesi yıkılarak yerine yeni ve modern bir iskele yapıldı.

Bu proje ile ES Group'un oluşturduğu yeni rıhtım yapısı, -12 metre deniz dip kotu ile daha büyük kapasiteli gemilerin rıhtıma yanaşabilmesine olanak sağlayacak. Projeyi zorlu pandemi koşullarına rağmen söz verdiği tarihte teslim eden ES Group, bu başarısını çalışanlarıyla birlikte Radisson Otel'de gerçekleştirdiği iş sonu yemeği organizasyonunda kutladı.

Etkinliğe katılan SOCAR Türkiye Proje Yönetim Ofisi Lideri Afgan Guliyev, ES Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş'a başarı plaketi takdim etti. Proje ile ilgili detayların ve proje sürecinin barkovizyon gösterisi ile katılımcılara aktarıldığı yemekte, projenin vaktinde tamamlanmasında büyük emekleri bulunan ES Group çalışanlarına başarı plaketleri ve belgeleri teslim edildi.

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