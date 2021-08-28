Gaziantep’te icradan satılık daire

Mahkeme Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 105 metrekare, 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre,1 banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 11:00 belirlendi.